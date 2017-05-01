يا ربي السلامة..إرهاب الطرقات يتواصل: حادثة سير قاتلة بوجدة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة وجدة وتاوريرت وبالتحديد على مستوى منطقة سيدي بوهرية، يومه الأحد، حادثة سير مروعة، نتيجة وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة أشخاص.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة وجدة وتاوريرت وبالتحديد على مستوى منطقة سيدي بوهرية، يومه الأحد، حادثة سير مروعة، نتيجة وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة أشخاص.

وحسب مصادر محلية وجدية فإن هناك احتمالا كبيرا إلى أن السرعة كانت سببا في وقوع الحادث، مشيرة إلى أن سيارة إسعاف قامت بنقل المصابين التسعة دفعة واحدة إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت المصادر ذاتها أن ضحية هذا الحادث، تم نقله على وجه السرعة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المذكور، بينما تم وضع مصابين تحت المراقبة الطبية نظرا لخطورة حالتهما.



