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هام للمغاربة..خبراء الفلك يكشفون عن أول يوم في رمضان المقبل

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 15:59 هام للمغاربة..خبراء الفلك يكشفون عن أول يوم في رمضان المقبل | مجتمع
هام للمغاربة..خبراء الفلك يكشفون عن أول يوم في رمضان المقبل
كشفت وسائل إعلام عربية يومه الأحد، أن ثلاثة من خبراء الفلك والمناخ في السعودية، اتفقوا على أن يوم السبت 27 ماي الجاري سيكون الأول من شهر رمضان في جميع الدول العربية، موضحين أنه منذ ولادة شهر شعبان

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام عربية يومه الأحد، أن ثلاثة من خبراء الفلك والمناخ في السعودية، اتفقوا على أن يوم السبت 27 ماي الجاري سيكون الأول من شهر رمضان في جميع الدول العربية، موضحين أنه منذ ولادة شهر شعبان والقمر يسير خلف الشمس متجهاً من الغرب لجهة الشرق، وبما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهريا، فسيدركها في مساء الخميس التاسع والعشرين الموافق لـ 25 من هذا الشهر، وحينئذ يولد هلال شهر رمضان فلكياً في تمام الساعة 10 والدقيقة 44 مساء.

فحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد أكد أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، أن رمضان سيكون يوم السبت، مشيرة إلى أن الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أكد بدوره أن الأول من رمضان هو يوم السبت موضحا أنّ الشمس والقمر في هذه اللحظة على خط طول سماوي واحد، وأثناء مغيب شمس عصر الخميس، سيغيب القمر قبلها عن جميع أنحاء العالم بمدد متفاوتة، وعن السعودية يغرب قبل الشمس بثلث ساعة تقريبا".

وأشارت ذات الوكالة أن الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، أكد توقعات الدكتورين المسند والزعاق، مبيناً هو الآخر أن شهر شعبان الجاري 30 يوما، وهو ما يعني أن يوم السبت 27 ماي سيكون بداية رمضان كما سيكون رمضان 29 يومًا، فقط، وهو ما يعني أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد 25 يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أكدت لـ "شوف تيفي" بدورها أن بداية شهر رمضان 1438هـ سيكون السبت 27 ماي الجاري في أغلب الدول العربية والإسلامية ومن بينها المغرب، وفقاً للحسابات الفلكية، حيث سيحدث الاقتران المركزي "المحاق المركزي" يوم الخميس 25 ماي 2017 الساعة 19:44 بالتوقيت العالمي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رمضان جميعة المباردة المغربية الفكر العلوم الجغرافيا الباحث الفلكي

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