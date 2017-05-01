بالفيديو..هذا ما وقع مع الرئيس الأمريكي ترامب حينما شاهد الحرم المكي بالسعودية ﻿

عبر الرئيس الأمريكي عن إعجابه الكبير بصور ''الكعبة الشريفة'' أمس السبت، خلال مشاهدته لها رفقة زوجته ميلانيا، بعد زيارته لأحد المتاحف الإسلامية بمدينة الرياض، وذلك بحضور الملك السعودي سلمان بن عبد



"شوف تيفي"





عبر الرئيس الأمريكي عن إعجابه الكبير بصور "الكعبة الشريفة" أمس السبت، خلال مشاهدته لها رفقة زوجته ميلانيا، بعد زيارته لأحد المتاحف الإسلامية بمدينة الرياض، وذلك بحضور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.



وكما يظهر مقطع مصور، نشرته وسائل إعلامية، يومه الأحد، فقد أثارت لوحة للحرم المكي دهشة ترامب وزوجته، حيث وقفا معا لمدة طويلة وهما ينظران إلى الصورة، ما يؤكد إعجابهما بها، خاصة بعد أن طالب بتوضيحات بخصوصها.



