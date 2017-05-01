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رسميا...لشكر كاتبا أولا لحزب ''الوردة'' نسبة 86,85

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 15:42 رسميا...لشكر كاتبا أولا لحزب الوردة نسبة 86,85 | بوليتيك
رسميا...لشكر كاتبا أولا لحزب ''الوردة'' نسبة 86,85
حصل ''إدريس لشكر'' على ولاية ثانية ككاتب أول لحزب الإتحاد الإشتراكي، خلال الجلسة الثانية لأشغال المؤتمر العاشر للحزب، التي جرت يوم أمس السبت بعد الجلسة الإفتتاحية التي حضرتها وفود من داخل المغرب

بوليتيك
شوف تيفي

حصل ''إدريس لشكر'' على ولاية ثانية ككاتب أول لحزب الإتحاد الإشتراكي، خلال الجلسة الثانية لأشغال المؤتمر العاشر للحزب، التي جرت يوم أمس السبت بعد الجلسة الإفتتاحية التي حضرتها وفود من داخل المغرب وخارجه.

ومن بين الطرائف خلال فرز أصوات المؤتمرين ، كتابة عبارة ''إرحل'' في بعض الأوراق المخصصة لإنتخاب إدريس لشكر، الذي ترشح وحيدا للمنصب، وهو ما أهله للحصول على أصوات المؤتمرين الحاضرين.

وحسب مصدر مسؤول من لجنة الفرز بالمؤتمر ، فقد بلغ عدد المؤتمرين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 1202، فيما بلغت نسبة التصويت 86.85 في المائة، تنقسم بين 1044 مؤتمر صوت لفائدة استمرار لشكر، وتم إلغاء حوالي 158 صوتا .

ورغم الظروف التي صاحبت أشغال المؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي، ومغادرة أغلب الوجوه المعارضة، حصل رسميا إدريس لشكر على ثقة المؤتمرين للبقاء في منصب الكاتب الأول لولاية ثانية.


‫شوف تيفي

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لشكر المؤثمر المغرب الضيوف شوف تيفي

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