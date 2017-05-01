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حضور ''بوعمر تغوان '' لمؤتمر أخنوش يغضب الاستقلاليين

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 15:24 حضور بوعمر تغوان لمؤتمر أخنوش يغضب الاستقلاليين | بوليتيك
حضور ''بوعمر تغوان '' لمؤتمر أخنوش يغضب الاستقلاليين
صرح قيادي بحزب الإستقلال ''لشوف تيفي'' أن حضور عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ''بوعمر تغوان '' لمؤتمر التجمع الوطني للأحرار عشية يوم الجمعة الماضي، كان ''إنفراديا وبدون تنسيق أو تكليف من قيادة الحزب''.

بوليتيك
شوف تيفي

صرح قيادي بحزب الإستقلال ''لشوف تيفي'' أن حضور عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ''بوعمر تغوان '' لمؤتمر التجمع الوطني للأحرار عشية يوم الجمعة الماضي، كان ''إنفراديا وبدون تنسيق أو تكليف من قيادة الحزب''.

وأضاف ذات المصدر، أن ''بوعمر تغوان '' أغضب قيادات حزب الإستقلال سواء الموالين للأمين العام للحزب ''حميد شباط'' أو غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية ، حيث أن التجمع الوطني للأحرار، وجه الدعوة لقيادة الميزان للحضور لمؤتمره ، لكن ''تغوان '' حضر من دون إذن أو تنسيق مع قيادة الحزب الممثلة في الأمين العام واللجنة التنفيذية.

وأفاد ذات المصدر، أن الصراع السابق بين حميد شباط وعزيز أخنوش، إبان البلوكاج الحكومي، مازال يلقي بظلاله على العلاقات بين قياديي الأحرار والميزان، حيث ''كان من المفروض على ''بوعمر تغوان '' العودة لقيادة الميزان قبل الحضور للمؤتمر بصفة شخصية أغضبت الصديق قبل العدو'' على حد قول ذات المصدر.

هذا واحتضن مركب المعارض بمدينة الجديدة عشية يوم الجمعة الماضي، إفتتاح أشغال مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور وفود الأحزاب السياسية المغربية من بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى حضور شخصيات من إفريقيا وأوربا.


‫شوف تيفي

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الأحرار الضيوف الشخصيات طغوان شوف تيفي

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