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صادم وبالصور.. قبل رمضان بأيام قليلة: مشعوذة لقاوها كتحفر في قبر بمقبرة بالخميسات..وها شنو وقع

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 15:07 صادم وبالصور.. قبل رمضان بأيام قليلة: مشعوذة لقاوها كتحفر في قبر بمقبرة بالخميسات..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
صادم وبالصور.. قبل رمضان بأيام قليلة: مشعوذة لقاوها كتحفر في قبر بمقبرة بالخميسات..وها شنو وقع
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الخميسات، من إيقاف ثلاثة أشخاص أمس السبت، من بينهم مشعوذة متلبسين بحفر قبر بمقبرة سيدي غريب.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الخميسات، من إيقاف ثلاثة أشخاص أمس السبت، من بينهم مشعوذة متلبسين بحفر قبر بمقبرة سيدي غريب.

وأكدت مصادر من الخميسات أن المعنيين بالأمر، تم ضبطهم من طرف المصالح الأمنية متلبسين في القيام بأعمال سحر وشعوذة إلى جانب القبر بعد حفره، مشيرة إلى أن جميع الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الأيام القليلة السابقة لشهر رمضان، تعرف انتشارا كبيرا لطقوس السحر والشعوذة أو ما يسمى بالعامية المغربية "شعبانة"، وهو الأمر الذي أكده نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور لطلاسم سحرية تم العثور عليها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مشعوذة مقبرة الخميسات الحراسة النظرية

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