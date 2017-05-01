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هام.. هذا هو تاريخ انتهاء عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمغرب

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 14:40 هام.. هذا هو تاريخ انتهاء عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمغرب | مجتمع
هام.. هذا هو تاريخ انتهاء عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمغرب
ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، ستستمر إلى غاية يوم الخميس 15 يونيو 2017.

"شوف تيفي"+"و م ع"

ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، ستستمر إلى غاية يوم الخميس 15 يونيو 2017.

وأهابت الوزارة في بلاغ لها بأمهات وآباء وأولياء الأطفال البالغين 6 سنوات على الأقل، أي مواليد سنة 2011 وما قبل، وكذا الأطفال المزدادين إلى غاية 31 مارس 2012 ، المبادرة بتسجيل بناتهم وأبناهم داخل هذه الآجال.

وأشارت إلى أنه في حالة ما إن ورد طلب تسجيل خارج الآجال المحددة سلفا، فسيتم تسجيل المعني بالأمر حسب ما تتيحه الخريطة المدرسية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

وأضافت أنه يمكن لأمهات وآباء وأولياء الأطفال المعنيين ربط الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية بخصوص كافة التساؤلات والاستفسارات حول الإجراءات الخاصة بهذه العملية.

 

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