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وحدة الوطن خط أحمر

هذا هو ممثل المغرب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 14:05 هذا هو ممثل المغرب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية | دولي
هذا هو ممثل المغرب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية
يُمثل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المغرب، يومه الأحد، في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالمملكة السعودية، والتي ستعرف مشاركة 50 بلدا إسلاميا.

"شوف تيفي"

يُمثل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المغرب، يومه الأحد، في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالمملكة السعودية، والتي ستعرف مشاركة 50 بلدا إسلاميا.

وكشفت وسائل إعلام عالمية يومه الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصل للعاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، من المنتظر أن يلقي خطابا أمام قادة الدول الأسلامية، خلال هذه القمة.
ونشرت وكالة "رويتيرز" البريطانية، مقتطفا من الخطاب، الذي سيلقيه دونالد ترامب، حيث سيتطرق من خلاله للعديد من المواضيع من بينها مكافحة الإرهاب.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر بوريطة دونادلد ترامب القمة الإسلامية الخطاب

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