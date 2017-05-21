عاجل وبالصور..كسيدة خايبة بزاف في مدينة أكادير ﻿

شهد الشريط الساحلي لمدينة أكادير، يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، عقب وقوع اصطدام مروع بين سيارة أجرة صغيرة وسيارة خفيفة.

"شوف تيفي"



شهد الشريط الساحلي لمدينة أكادير، يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، عقب وقوع اصطدام مروع بين سيارة أجرة صغيرة وسيارة خفيفة.

وحسب مصادر من مدينة أكادير فإن السرعة الجنونية، كانت سببا في وقوع هذا الحادث الخطير، موضحة أن سائق سيارة الأجرة أصيب بجروح جد خطيرة، وقد تم إخراجه من داخل سيارته بصعوبة كبيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن سيارة للإسعاف، نقلت المصاب على وجه السرعة في حالة حرجة إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.



