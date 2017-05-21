عاجل..وفاة فنان مغربي بعد صراع طويل مع المرض ﻿

فارق الفنان الأمازيغي والممثل الحاج الحسين إدهمو الحياة بعد صراع طويل مع المرض، وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة إغبولا الفنية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك يومه الأحد.
فارق الفنان الأمازيغي والممثل الحاج الحسين إدهمو الحياة بعد صراع طويل مع المرض، وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة إغبولا الفنية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك يومه الأحد.
وأوضحت الفرقة الموسيقية الأمازيغية أن الفنان الراحل، شارك في عدد من الأفلام والانتاجات الأمازيغية المتميزة، قبل أن توافيه المنية بمنطقة تفنوت بعد صراع مع المرض.
وتقدمت الفرقة المذكورة بالتعازي لعائلة الراحل الكبيرة و أسرته الصغيرة، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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