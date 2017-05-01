عاجل...الأمن يوقف مؤتمر نقابة الإستقلال خوفا من الصدامات والاشتباكات ﻿

تدخلت قوات الأمن وحفاظ النظام، في هذه اللحظات بالمقر الجديد لحزب الإستقلال الذي يشهد صراعا محتدما داخل الذراع النقابي للحزب بين الموالين ''للكافي الشراط'' ورفاقهم في الحزب والنقابة و الموالون

بوليتيك

شوف تيفي



تدخلت قوات الأمن وحفاظ النظام، في هذه اللحظات بالمقر الجديد لحزب الإستقلال الذي يشهد صراعا محتدما داخل الذراع النقابي للحزب بين الموالين "للكافي الشراط" ورفاقهم في الحزب والنقابة و الموالون "للنعمة ميارة" في إطار المؤتمر الإستثنائي للنقابة.



وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان، تدخلت قوات الأمن لإخراج المؤتمرين من القاعة التي تحتضن المؤتمر الإستثنائي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعد تصاعد الصراع بين الزملاء في الحزب والنقابة، حيث تدخلت قوات الأمن لإفراغ القاعة خوفا من الإشتباك بين الطرفين.



هذا، ومازالت حرب المشروعية داخل نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب مستمرة بين الموالين للأمين العام للحزب "حميد شباط" وخصومهم المحسوبين على غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.





