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بالصور..ردو بالكم: شارجور الشينوا يتسبب في حريق مهول داخل منزل بالخميسات

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 13:01 بالصور..ردو بالكم: شارجور الشينوا يتسبب في حريق مهول داخل منزل بالخميسات | حوادث و حقوق
بالصور..ردو بالكم: شارجور الشينوا يتسبب في حريق مهول داخل منزل بالخميسات
اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حرق مهول داخل منزل يوجد على مستوى حي السعادة، بمدينة الخميسات، بسبب انفجار شاحن هاتف نقال ''شارجور''.

"شوف تيفي"


اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حرق مهول داخل منزل يوجد على مستوى حي السعادة، بمدينة الخميسات، بسبب انفجار شاحن هاتف نقال "شارجور".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن هذا الحريق لم يخلف لحسن الحظ خسائر بالأوراح، إلا أنه خلف بعض الخسائر المادية، مؤكدا أن "الشارجور" كان سببا في اندلاع النيران.

وأكد المصدر ذاته أن شاحنة للوقاية المدنية، حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع، حيث تم إخماد النيران بصعوبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شارجور النيران حي السعادة الخسائر المادية

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