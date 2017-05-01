عاجل وخطير..انفجار يهز حي سباتة بالبيضاء..وهذا عدد المصابين ﻿

اهتز حي جوادي بسباتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة، داخل منزل، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

اهتز حي جوادي بسباتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة، داخل منزل، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شخصا، كان يقوم بتجريب قنينة الغاز الصغيرة داخل منزله، ما تسبب في وقوع تسرب للغاز وبالتالي انفجار القنينة، ما أسفر عن إصابته وإصابة زوجته وطفلته بجروح.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى بن مسيك سيدي عثمان لتلقي العلاجات الضرورية.





