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عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور ''حميد شباط'' والأمن يتدخل

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 12:45 عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور حميد شباط والأمن يتدخل | بوليتيك
عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور ''حميد شباط'' والأمن يتدخل
يشهد مقر حزب الإستقلال الجديد بمدينة الرباط في هذه اللحظات، صراعا بين التيارات المتصارعة داخل الذراع النقابي الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بين الموالين ''للنعمة ميارة'' المحسوب على تحالف غالبية


بوليتيك
شوف تيفي

يشهد مقر حزب الإستقلال الجديد بمدينة الرباط في هذه اللحظات، صراعا بين التيارات المتصارعة داخل الذراع النقابي الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بين الموالين ''للنعمة ميارة'' المحسوب على تحالف غالبية أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وخصومهم الموالين لحميد شباط بقيادة ''كافي الشراط''.

وحسب مصادر من عين المكان، تفاجأ غالبية الموالين ''لعبد الكافي الشراط'' من منعهم الدخول إلى إحدى القاعات بمقر الحزب الجديد بمدينة الرباط، لعقد المؤثمر الإستثنائي للنقابة اليوم الأحد، لكون الحكم القضائي حسب قولهم، يمنعهم من التجمع فقط في إحدى القاعات، وليس إلغاء المؤثمر على حد قولهم.
من جهة ثانية، يرى أتباع النعمة ميارة أن الحكم القضائي يمنع إقامة المؤثمر الإستثنائي للنقابة بزعامة ''الكافي الشراط''، لأنه غير قانوني، لإنه لم يحترم المعايير المعمول بها وهي ضرورة إخبار السلطات بالمؤثمر الإستثنائي 15 يوما قبل عقده.

وفي ذات السياق تدخلت قوات الأمن العمومي وحفظ النظام في هذه اللحظات، خوفا من حصول إشتباكات بين الموالين ''للكافي الشراط'' الذين يصرون على عقد مؤثمرهم الإستثنائي للنقابة بحضور حميد شباط، وتكتل ''النعمة ميارة'' المحسوب على غالبية أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، الذين يتوفرون على وصل إيداع من وزارة الداخلية بعد عقدهم مؤتمرا إستثنائيا للنقابة الأسبوع الماضي.

‫شوف تيفي

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الإستفلال الشراط الكافي الداخلية شوف تيفي

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