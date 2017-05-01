عــاجل: هذه تفاصيل آخر إستعدادات الوداد قبل السفر إلى زامبيا ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم يخوض في هذه الأثناء آخر حصة تدريبية بملعب الحاج محمد بن جلون قبل السفر لزامبيا.



شــوف سبــور : محمد بوحتة

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم يخوض في هذه الأثناء آخر حصة تدريبية بملعب الحاج محمد بن جلون قبل السفر لزامبيا.

وأكدت ذات المصادر، أن "وداد الأمة" سيشد الرحال مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية نحوى زامبيا على مثن طائرة خاصة ستنقل الفريق من المطار الدولي محمد الخامس.

وأضافت المصار ذاتها ، أن كل مكونات الفريق الأحمر واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأنهم عازمين على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة زناكو الزامبي.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد البيضاوي سيواجه فريق زناكو الزامبي يوم الأربعاء المقبل، برسم الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أيضا، أن أبناء المدرب الحسين عموتة يتصدرون المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط، حققها الفريق الأحمر بعد فوزه على فريق القطن الكاميروني بنتيجة هدفين دون مقابل.