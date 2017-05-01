خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5 آلاف درهم ﻿

كشف وسائل إعلام إيطالية أن دائرة أمنية للشرطة بمدينة ألبينغا، شهدت أول أمس الجمعة، واقعة جد خطيرة، بطلها شاب مغربي يبلغ من العمر 23 سنة، هدد بالانتحار وبرمي نفسه من الطابق الثاني بعدما، حجز رجال

"شوف تيفي"



كشف وسائل إعلام إيطالية أن دائرة أمنية للشرطة بمدينة ألبينغا، شهدت أول أمس الجمعة، واقعة جد خطيرة، بطلها شاب مغربي يبلغ من العمر 23 سنة، هدد بالانتحار وبرمي نفسه من الطابق الثاني بعدما، حجز رجال الشرطة مبلغا ماليا كان بحوزته بعد إيقافه.



وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، أوقفت المغربي بمدينة ألبينغا متلبسا بترويج المخدرات، حيث أسفر تفتيشه على حجز 10 غرامات من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى حجز مبلغ 500 أورو "5 آلاف درهم مغربية"، ودراجة نارية كان يستخدمها في ترويج الكوكايين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الإيطالية، قررت متابعة المغربي في حالة سراح، وأثناء مغادرته مقر الدائرة الأمنية، صعد للطابق الثاني وهدد بإلقاء نفسه، إن لم يتم إرجاعه المبلغ المحجوز، ما دفع بفرقة إنقاذ خاصة إلى التدخل، حيث تم إقناعه بالعدول عن قراره قبل أن يتم نقله إلى سجن المدينة بأمر من الينابة العامة.