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صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 12:16 صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع
صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة
أعلنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن سحب 128 طنا و 118 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة أو التي انتهت مدة صلاحيتها من الأسواق بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأشهر

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن سحب 128 طنا و 118 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة أو التي انتهت مدة صلاحيتها من الأسواق بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن عمليات المراقبة أسفرت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عن سحب مواد فاسدة تتوزع بين 81225 كلغ من اللحوم الحمراء و 39834 كلغ من اللحوم البيضاء و 513 كلغ من مشتقات اللحوم و 4938 كلغ من منتجات الحليب ومشتقاته و 36 كلغ من العسل و113 كلغ أو 1860 وحدة من بيض الاستهلاك.

كما مكنت هذه العمليات من حجز وسحب 450 كلغ من الزيوت الغذائية و167 كلغ من الدقيق ومشتقاته و399 كلغ من الفواكه الجافة و131 كلغ التوابل و4 كلغ من المصبرات النباتية و 18 كلغ من البسكويت والحلويات و274 لتر من العواصر والمشروبات الغازية و16 كلغ من المنتوجات الغذائية المختلفة.

وأضاف البلاغ أن فرق المراقبة التابعة للمديرية قامت ب 3960 زيارة ميدانية للمراقبة تم خلالها مراقبة 6074 نقطة بيع وكذا وحدات التصنيع بالإضافة إلى المطاعم الجماعية.

ونتجت عن عمليات المراقبة البالغ عددها 8921 عملية من مراقبة 19834 طنا من المواد الغذائية وتحرير 362 محاضر مخالفات وإنجاز 8568 عملية تحسيسية تهم كلا من الإنتاج والتحويل والتخزين ونقل المواد الغذائية وعنونتها وشروط السلامة الصحية أثناء التحضير.

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