يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان+تفاصيل جد مؤلمة وخطيرة ﻿

اهتز حي كرة السبع بمدينة تطوان، ليلة أمس السبت، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب متزوج في عمر الزهور، تلقى طعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض على يد جاره.

"شوف تيفي"

اهتز حي كرة السبع بمدينة تطوان، ليلة أمس السبت، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب متزوج في عمر الزهور، تلقى طعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض على يد جاره.

وحسب مصادر إعلامية محلية في كشفها عن تفاصل الجريمة فإن خلافا وقع بين أسرتين تقطنان بنفس المنزل، بخصوص الأحق منهم في استغلال حبل لنشر الغسيل، لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب والسب، انتهى بقيام مرتكب الجريمة بطعن جاره على مستوى الصدر ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، قامت باعتقال مرتكب الجريمة، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل.



