 ''دونالد ترامب'' يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور حميد شباط والأمن يتدخل | بوليتيك

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور ''حميد شباط'' والأمن يتدخل

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5 آلاف درهم | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان+تفاصيل جد مؤلمة وخطيرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان+تفاصيل جد مؤلمة وخطيرة

دونالد ترامب يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية... | دولي

''دونالد ترامب'' يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية...

عاجل.. نايضة في حي البرنوصي بالبيضاء: ها شنو وقع واقع في شركة للخياطة+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة في حي البرنوصي بالبيضاء: ها شنو وقع واقع في شركة للخياطة+تفاصيل خطيرة

بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين | ثقافة و فنون

بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين

عاجل ومثير..هذا ما وقع لطائرة مغربية في المجال الجوي بالجزائر+تفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومثير..هذا ما وقع لطائرة مغربية في المجال الجوي بالجزائر+تفاصيل

ضحايا مافيا العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير | مجتمع

ضحايا ''مافيا'' العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير

وحدة الوطن خط أحمر

''دونالد ترامب'' يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية...

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 12:05 دونالد ترامب يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية... | دولي
''دونالد ترامب'' يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية...
قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن القمة السعودية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، شهد توقيع اتفاقيات وصفقات بين الرياض وواشنطن بلغت قيمتها أكثر من 350 مليار دولار،

شوف تيفي
وكالات


قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن القمة السعودية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، شهد توقيع اتفاقيات وصفقات بين الرياض وواشنطن بلغت قيمتها أكثر من 350 مليار دولار، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، عادل الجبير، وأضاف وزير خارجة أمريكا أنه بالإضافة إلى المبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية والتي بلغت قيمتها 110 مليارات دولارات، فإن الصفقات الأخرى التي أبرمت تمثلت باستثمارات تجارية تُقدر بـ250 مليار دولار، ما يوفر آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.

وتابع تيلرسون: ''اليوم يعد يوماً تاريخياً للعلاقة الأمريكية السعودية، وأن الشراكة النامية قائمة على الثقة في سعينا نحو أهداف مشتركة، وفي مركز شراكتنا تقع أهدافنا الأمنية المشتركة فأمن الأراضي الأمريكية يدعمه أمن الأراضي السعودية، ونؤمن بأن العلاقات الأمنية القوية أساسها علاقات اقتصادية قوية.''

وحول إيران، قال تيلرسون: '' نحن ننسق عن قرب جهودنا لمكافحة دعم إيران للمقاتلين الأجانب والمليشيات الموجودة في اليمن والعراق وسوريا،'' وتطرق إلى فوز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بولاية رئاسية ثانية، قائلاً: ''ما أتمناه هو أن يستخدم روحاني فترة رئاسته الجديدة لإنهاء دعم إيران للإرهابيين وقوى زعزعة الاستقرار، كما نتمنى أن ينهي اختبارات الأسلحة الباليستية وأن يعيد حقوق الإنسان لشعب إيران،'' مشدداً على أنه إن أراد روحاني تغيير علاقة دولته مع العالم، فلا بد أن يعمل على إنهاء حملة طهران بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، أشاد الجبير بالقمة الأمريكية السعودية التي وصفها بأنها ''تاريخية وغير مسبوقة''، مشيراً إلى أن الرؤية المشتركة للسعودية وأمريكا التي وقعها الملك سلمان وترامب تعد ''نقطة تحول في العلاقات الاستراتيجية،'' وتفتح ''حقبة جديدة'' من العلاقات الثنائية.

وأكد الجبير أن العاهل السعودي بحث مع ترامب ''التدخلات الإيرانية''، مؤكداً أن طهران لا تستطيع التقدم أكثر بـ''سياستها المتطرفة،'' واتهم إيران بتأسيس ''حزب الله'' اللبناني، الذي وصفه بأنه ''أكبر منظمة إرهابية'' ودعم الحوثيين في اليمن ضد الرئيس المعترف به دولياً، منصور عبدربه هادي، والذي يدعمه التحالف العربي بقيادة السعودية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أمريكا الجبير 350 مليار السعودية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

احتراما للسعودية..سيدة أمريكا الأولى تُغيّر ملابسها في الطائرة | دولي

احتراما للسعودية..سيدة أمريكا الأولى تُغيّر ملابسها في الطائرة

عاجل: جريمة البرلماني عبد اللطيف مرداس تتكرر بمدينة البيضا و هاشنو وقع | دولي

عاجل: جريمة البرلماني عبد اللطيف مرداس تتكرر بمدينة البيضا و هاشنو وقع

اعتقال شخص بعد اكتشاف حمضه النووي بسلاح مستخدم وقع في الهجوم على الشانزليزي في باريس | دولي

اعتقال شخص بعد اكتشاف حمضه النووي بسلاح مستخدم وقع في الهجوم على الشانزليزي في باريس

صدمة في الساحة الفنية..انتحار فنان عالمي مشهور شنقا داخل حمام فندقِ | دولي

صدمة في الساحة الفنية..انتحار فنان عالمي مشهور شنقا داخل حمام فندقِ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أقوى لحظات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي..شعارات/ خطابات/ تصريحات /كواليس | خارج البلاطو
منذ 54 دقيقة

أقوى لحظات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي..شعارات/ خطابات/ تصريحات /كواليس

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت | قنوات أخرى

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت

جديد الفنانة سلمى رشيد - وش جديدك | زووم

جديد الفنانة سلمى رشيد - وش جديدك

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة ! | قنوات أخرى

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وخطير..انفجار يهز حي سباتة بالبيضاء..وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عاجل وخطير..انفجار يهز حي سباتة بالبيضاء..وهذا عدد المصابين

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور حميد شباط والأمن يتدخل | بوليتيك

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور ''حميد شباط'' والأمن يتدخل

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5 آلاف درهم | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.