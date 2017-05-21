عاجل.. نايضة في حي البرنوصي بالبيضاء: ها شنو وقع واقع في شركة للخياطة+تفاصيل خطيرة ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن الحي الصناعي بالبرنوصي بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى، نظرا لتواجد شاحنات تابعة للوقاية المدنية، بسبب اندلاع النيران داخل شركة متخصصة في الخياطة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجال الوقاية المدنية، يحاولون في هذه اللحظات إخماد النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة داخل الشركة، لأسباب تبقى إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.
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