بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، أخيرا، صورا ومقطع فيديو، يُظهر إختفاءها بحفل حناء بمنزلها بالبحرين، وذلك قبل أيام قليلة من ولادتها لابنتها الأولى ''غزل'' من زوجها البحريني

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، أخيرا، صورا ومقطع فيديو، يُظهر إختفاءها بحفل حناء بمنزلها بالبحرين، وذلك قبل أيام قليلة من ولادتها لابنتها الأولى "غزل" من زوجها البحريني محمد الترك.

واعتبر النشطاء وخاصة المغاربة في تفاعلهم مع الفيديو وصور أخرى أن ما كان صادما لهم في احتفال دنيا باطمة، هو طريقة كشفها لساقيها اللثان تم تزيينهما بنقش الحناء، موضحين أن السلوك الذي قامت به غير لائق وقد يجر عليها غضب عشاقها.

ومن جهة أخرى، نشرت كذلك دنيا باطمة، صور تكشف الهدايا التي توصلت به مولودتها "غزل"، وقد عبرت في تدويناتها المرافقة للصور عن سعادتها الكبيرة التي لا توصف.