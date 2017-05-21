 بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور حميد شباط والأمن يتدخل | بوليتيك

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور ''حميد شباط'' والأمن يتدخل

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5 آلاف درهم | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان+تفاصيل جد مؤلمة وخطيرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان+تفاصيل جد مؤلمة وخطيرة

دونالد ترامب يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية... | دولي

''دونالد ترامب'' يبرم صفقات ب 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية...

عاجل.. نايضة في حي البرنوصي بالبيضاء: ها شنو وقع واقع في شركة للخياطة+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة في حي البرنوصي بالبيضاء: ها شنو وقع واقع في شركة للخياطة+تفاصيل خطيرة

بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين | ثقافة و فنون

بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين

عاجل ومثير..هذا ما وقع لطائرة مغربية في المجال الجوي بالجزائر+تفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومثير..هذا ما وقع لطائرة مغربية في المجال الجوي بالجزائر+تفاصيل

ضحايا مافيا العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير | مجتمع

ضحايا ''مافيا'' العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير

وحدة الوطن خط أحمر

بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 11:42 بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين | ثقافة و فنون
بالفيديو والصور..دنيا باطمة عرات رجليها ودرات الحنة بطريقة غريبة..والمغاربة كاعين
نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، أخيرا، صورا ومقطع فيديو، يُظهر إختفاءها بحفل حناء بمنزلها بالبحرين، وذلك قبل أيام قليلة من ولادتها لابنتها الأولى ''غزل'' من زوجها البحريني

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها بالانستغرام، أخيرا، صورا ومقطع فيديو، يُظهر إختفاءها بحفل حناء بمنزلها بالبحرين، وذلك قبل أيام قليلة من ولادتها لابنتها الأولى "غزل" من زوجها البحريني محمد الترك.

واعتبر النشطاء وخاصة المغاربة في تفاعلهم مع الفيديو وصور أخرى أن ما كان صادما لهم في احتفال دنيا باطمة، هو طريقة كشفها لساقيها اللثان تم تزيينهما بنقش الحناء، موضحين أن السلوك الذي قامت به غير لائق وقد يجر عليها غضب عشاقها.

ومن جهة أخرى، نشرت كذلك دنيا باطمة، صور تكشف الهدايا التي توصلت به مولودتها "غزل"، وقد عبرت في تدويناتها المرافقة للصور عن سعادتها الكبيرة التي لا توصف.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دنيا باطمة البحرين الفيديو محمد الترك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

برافو..رقم قياسي لصاحبة عندو الزين بموازين و استقبال خاص و استثنائي من أحيزون | ثقافة و فنون

برافو..رقم قياسي لصاحبة ''عندو الزين'' بموازين و استقبال خاص و استثنائي من أحيزون

حصري: تعرف على الأميرة التي حضرت حفل الفنانة المغربية أسماء لمنور بموازين | ثقافة و فنون

حصري: تعرف على الأميرة التي حضرت حفل الفنانة المغربية أسماء لمنور بموازين

سابقة: فنانة عربية معروفة تشترط على المنظمين منع الصحافة والتفزيون من تصوير حفلتها بفاس لهذا السبب | ثقافة و فنون

سابقة: فنانة عربية معروفة تشترط على المنظمين منع الصحافة والتفزيون من تصوير حفلتها بفاس لهذا السبب

بسبب هذه الصور..دنيا باطما في قلب موجة من السخرية | ثقافة و فنون

بسبب هذه الصور..دنيا باطما في قلب موجة من السخرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أقوى لحظات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي..شعارات/ خطابات/ تصريحات /كواليس | خارج البلاطو
منذ 51 دقيقة

أقوى لحظات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي..شعارات/ خطابات/ تصريحات /كواليس

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت | قنوات أخرى

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت

جديد الفنانة سلمى رشيد - وش جديدك | زووم

جديد الفنانة سلمى رشيد - وش جديدك

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة ! | قنوات أخرى

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور حميد شباط والأمن يتدخل | بوليتيك
منذ 9 دقائق

عاجل...نايضة بمقر نقابة الإستقلال بحضور ''حميد شباط'' والأمن يتدخل

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5 آلاف درهم | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو ..على طريقة مي عيشة: مغربي يهدد بالانتحار وسط الكوميسارية بعدما خذا ليه البوليس 5

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

صادم: قبل رمضان: شوفو شحال ديال المواد الغدائية الفاسدة لقاو في أسواق جهة الرباط سلا القنيطرة

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان+تفاصيل جد مؤلمة وخطيرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان+تفاصيل جد مؤلمة وخطيرة

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.