عاجل ومثير..هذا ما وقع لطائرة مغربية في المجال الجوي بالجزائر+تفاصيل ﻿

كشف موقع ''البلاد.نت'' الجزائري، قبل قليل من يومه الأحد، أن مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أعلنت أن رحلة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء اليوم الأحد، تأخر وصولها لمصر 75 دقيقة بعد هبوطها

"شوف تيفي"

كشف موقع "البلاد.نت" الجزائري، قبل قليل من يومه الأحد، أن مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أعلنت أن رحلة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء اليوم الأحد، تأخر وصولها لمصر 75 دقيقة بعد هبوطها اضطراريا بمطار الجزائر، وتأخر إقلاعها للعودة إلى المغرب 90 دقيقة.

وأوضح الموقع الجزائري أن قائد رحلة الخطوط المغربية رقم 272 والقادمة من الدار البيضاء فى طريقه إلى القاهرة، تعرض لمشكلة خلال عبوره المجال الجوى الجزائرى استلزمت هبوطه بمطار العاصمة الجزائرية، واستأنفت الطائرة وهى من طراز بوينج 737 رحلتها إلى القاهرة بعد تأخير حوالى 75 دقيقة.