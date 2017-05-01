ضحايا ''مافيا'' العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير ﻿

أعلن تكثل لمجموعة من المواطنين تحث إسم ''ضحايا مافيا العقار'' عن إعتصام مرفوق بمبيت ليلي، إبتداءا من يوم غد الإثنين أمام محكمة الإستئناف بأكادير.



شوف تيفي



أعلن تكثل لمجموعة من المواطنين تحث إسم ''ضحايا مافيا العقار'' عن إعتصام مرفوق بمبيت ليلي، إبتداءا من يوم غد الإثنين أمام محكمة الإستئناف بأكادير.



ويأتي قرار الإعتصام مع تنظيم وقفة إحتجاجية، تزامنا مع مثول مجموعة من ضحايا مافيا العقار بجهة سوس ماسة على المحكمة يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يطالب الضحايا بفتح تحقيق قضائي حول الإستحواذ على أراضيهم باستعمال وثائق مزورة، لما يطلق عليه محليا بمافيات العقار.





ويرى الضحايا في بلاغ اوصلت به ''شوف تيفي'' أن الإحتجاجات التي يقومون بها منذ شهور، مع تنسيقية ضحايا مافيا العقار''بتزنيت إفني وگلميم''، جاء نتيجة نهج عناصر المافيا لنفس أساليبها المتمثلة في ''شهود الزور و الوثائق المزورة'' على حد قولهم.





