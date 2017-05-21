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ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 10:57 ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة ان الطريق الرابطة بين درب ميلا و شارع الفداء بدرب السلطان تعرف حالة من الإختناق المروري وذلك بعدما إنحرفت احدى حافلات النقل العمومي عن مسارها المخصص إثر فقدان سائقها

شوف تيفي : علاء الصنوبري

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة ان الطريق الرابطة بين درب ميلا و شارع الفداء بدرب السلطان تعرف حالة من الإختناق المروري وذلك بعدما إنحرفت احدى حافلات النقل العمومي عن مسارها المخصص إثر فقدان سائقها السيطرة على الفرامل لتتجه بذلك الحافلة نحو أحد المحلات المخصص ببيع الزجاج في الواجهة الأخرى.

و قد خلف هذا الحادث نوع من الهلع و الرعب في صفوف مستعملي الطريق و ساكنة الحي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي.علاء الصنوبري.درب سلطان .حافلة نقل. درب ميلا

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