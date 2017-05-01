صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يُظهر وصول المياه العادمة إلى مياه الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، والذي يعتبر قبلة للراغبين في

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يُظهر وصول المياه العادمة إلى مياه الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، والذي يعتبر قبلة للراغبين في السباحة، خاصة خلال الفترة الحالية التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتفاعل آلاف المغاربة النشطاء مع هذا الفيديو وخاصة أبناء مدينة الدار البيضاء، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم واستيائهم الشديد، موضحين أن التخلص من المياه العادمة في شاطئ مسجد الحسن الثاني أمر غير معقول لأنه يهدد نظافة مياه البحر، وأيضا حياة وصحة المواطنين.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء مجلس مدينة الدار البيضاء، بالتدخل الفوري واتخاد إجراءات تهدف إلى التخلص من المياه العادمة في أماكن أخرى غير مياه بحر مسجد الحسن الثاني.