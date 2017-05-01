 صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ضحايا مافيا العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير | مجتمع

ضحايا ''مافيا'' العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير

ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء

صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني

مثير..ها شنو وقع للمغاربة هاذ الصباح | مجتمع

مثير..ها شنو وقع للمغاربة هاذ الصباح

هام للمغاربة..قطرات مطرية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..قطرات مطرية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد

احتراما للسعودية..سيدة أمريكا الأولى تُغيّر ملابسها في الطائرة | دولي

احتراما للسعودية..سيدة أمريكا الأولى تُغيّر ملابسها في الطائرة

مؤثر.. قبل حلول شهر رمضان سيدة اسبانية تعانق الإسلام بأحد المساجد‎ | مجتمع

مؤثر.. قبل حلول شهر رمضان سيدة اسبانية تعانق الإسلام بأحد المساجد‎

بوريطة... الأجواء متوثرة والجزائر مطالبة بتقديم إعتذار للمملكة المغربية | بوليتيك

بوريطة... '' الأجواء متوثرة '' والجزائر مطالبة بتقديم إعتذار للمملكة المغربية

بالفيديو..مدينة الزهور المحمدية تتنفس تحت التلوث وها شنو واقع.. | بووز

بالفيديو..مدينة الزهور '' المحمدية '' تتنفس تحت التلوث وها شنو واقع..

وحدة الوطن خط أحمر

صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 10:41 صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يُظهر وصول المياه العادمة إلى مياه الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، والذي يعتبر قبلة للراغبين في

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يُظهر وصول المياه العادمة إلى مياه الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، والذي يعتبر قبلة للراغبين في السباحة، خاصة خلال الفترة الحالية التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتفاعل آلاف المغاربة النشطاء مع هذا الفيديو وخاصة أبناء مدينة الدار البيضاء، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم واستيائهم الشديد، موضحين أن التخلص من المياه العادمة في شاطئ مسجد الحسن الثاني أمر غير معقول لأنه يهدد نظافة مياه البحر، وأيضا حياة وصحة المواطنين.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء مجلس مدينة الدار البيضاء، بالتدخل الفوري واتخاد إجراءات تهدف إلى التخلص من المياه العادمة في أماكن أخرى غير مياه بحر مسجد الحسن الثاني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسجد الحسن الثاني المياه العادمة السباحة الثلوت درجات الحرارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء

عاجل: كايبيع الكوكايين فطاكسي صغير..حصلوه البوليس فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: كايبيع الكوكايين فطاكسي صغير..حصلوه البوليس فكازا وها شنو وقع

إيقاف مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بالبيضاء

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أقوى لحظات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي..شعارات/ خطابات/ تصريحات /كواليس | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

أقوى لحظات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي..شعارات/ خطابات/ تصريحات /كواليس

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت | قنوات أخرى

حنان الفاضيلي تعود للجمهور المغربي في رمضان بـ حنان نيت

جديد الفنانة سلمى رشيد - وش جديدك | زووم

جديد الفنانة سلمى رشيد - وش جديدك

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة ! | قنوات أخرى

مرة أخرى .. طفل يفاجئ مشاهدي قناة RT أثناء مقابلة مع والده على الهواء مباشرة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ضحايا مافيا العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير | مجتمع
منذ 8 دقائق

ضحايا ''مافيا'' العقار بسوس يعتصمون أمام محكمة الإستئناف بأكادير

ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة ... بالصور مرة أخرى طوبيس كان غادي يدير كارثة بالدار البيضاء

صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..حضيو راسكم أبيضاوة: شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد الحسن الثاني

مثير..ها شنو وقع للمغاربة هاذ الصباح | مجتمع

مثير..ها شنو وقع للمغاربة هاذ الصباح

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.