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مثير..ها شنو وقع للمغاربة هاذ الصباح

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 10:21 مثير..ها شنو وقع للمغاربة هاذ الصباح | مجتمع
مثير..ها شنو وقع للمغاربة هاذ الصباح
مرة أخرى وجد المغاربة أنفسهم مضطرين، يومه الأحد إلى العودة الى الساعة الرسمية للمملكة، وهو ما تسبب للعديد منهم صباح اليوم في وقوع اضطراب بسبب قيام بعض الهواتف بتغيير الساعة بشكل أوتوماتيكي، ما جعل

"شوف تيفي"

مرة أخرى وجد المغاربة أنفسهم مضطرين، يومه الأحد إلى العودة الى الساعة الرسمية للمملكة، وهو ما تسبب للعديد منهم صباح اليوم في وقوع اضطراب بسبب قيام بعض الهواتف بتغيير الساعة بشكل أوتوماتيكي، ما جعل أصحاب هذه الهواتف يدخلون في شك بخصوص وقوع تغيير بها.

وعلاقة بالموضوع فقد عبر المغاربة عن ارتياحهم بالعودة إلى الساعة الرسمية في تفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على "الفايسبوك"، حيث طالب الجميع الوزارة المعنية بالتفكير جديا مستقبلا بإلغاء قرارها القاضي بزيادة ساعة، موضحين أن التأقلم معها خلال الشهرين الماضيين كان صعبا وكان له أثر واضح على صحة البعض منهم.


تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المذكورة ، أعلنت عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباح يومه الأحد 21 ماي 2017.

وكان بلاغ للوزارة ذكر أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012 ) كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013 ) بتغيير الساعة القانونية.

 

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