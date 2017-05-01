هام للمغاربة..قطرات مطرية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، استمرار الطقس الحار بكل من السهول الداخلية والجنوب الشرقي، مع تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، استمرار الطقس الحار بكل من السهول الداخلية والجنوب الشرقي، مع تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل.

وستكون السماء غائمة غرب الواجهة المتوسطية، مع احتمال قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة والمساء، تمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، حيث يحتمل نزول زخات مطرية قد تكون أحيانا رعدية. كما سيلاحظ مرور سحب عليا شمال البلاد، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة، جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وغربية بالسهول الشمالية وشمالية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجات بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة داخل منطقة الغرب واللوكوس والشاوية والسايس هضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و28 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى جنوب شرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة غرب سواحل البحر الابيض المتوسط، وما بين 24 و31 درجة بالمرتفعات بالقرب من السواحل المحيطية، وما بين 31 و37 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل الغرب والشواية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل سوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و43 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على مجموع الساحل الأطلسي.



