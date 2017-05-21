احتراما للسعودية..سيدة أمريكا الأولى تُغيّر ملابسها في الطائرة ﻿

في تقدير تام و احترام لبلد إسلامي،نشرت وسائل إعلام أمريكية صورا لسيدة أمريكا الأولى ميلاني ترامب تظهر جليا تغييرها لملابسها التي ارتدتها قبل مغادرتها أمريكا بملابس محتشمة قبل نزول طائرة الرئيس

شوف تيفي:م غ

في تقدير تام و احترام لبلد إسلامي،نشرت وسائل إعلام أمريكية صورا لسيدة أمريكا الأولى ميلاني ترامب تظهر جليا تغييرها لملابسها التي ارتدتها قبل مغادرتها أمريكا بملابس محتشمة قبل نزول طائرة الرئيس الخاصة في السعودية.

و قد عبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي،عن إعجابهم الكبير بهذا الموقف الإنساني الذي صدر عن زوجة ترامب اتجاه السعودية.

في سياق مرتبط بزيارته الأولى إلى الخارج، تلقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت استقبالاحافلا في المملكة العربية السعودية وحصد عقودا بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 مليارات هي قيمة عقود تسلح تهدف إلى مواجهة "التهديدات الايرانية".

وعقد ترامب لقاء قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور كبار مسؤولي البلدين، كما أجرى لقاءات ثنائية مع مسؤولين سعوديين.

وتحدثت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن توقيع 34 عقدا في مجالات عدة بينها الدفاع والنفط والنقل الجوي.