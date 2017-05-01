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بوريطة... '' الأجواء متوثرة '' والجزائر مطالبة بتقديم إعتذار للمملكة المغربية

بتاريــخ : 21 ماي 2017 / 02:58 بوريطة... الأجواء متوثرة والجزائر مطالبة بتقديم إعتذار للمملكة المغربية | بوليتيك
بوريطة... '' الأجواء متوثرة '' والجزائر مطالبة بتقديم إعتذار للمملكة المغربية
طالب المغرب اليوم السبت رسميا، الجزائر بالاعتذار عقب الإعتداء الجسدي الذي تعرض له دبلوماسي مغربي، خلال اجتماع للجنة التابعة للأمم المتحدة في جزر الكاريبي.

شوف تيفي

طالب المغرب اليوم السبت رسميا، الجزائر بالاعتذار عقب الإعتداء الجسدي الذي تعرض له دبلوماسي مغربي، خلال اجتماع للجنة التابعة للأمم المتحدة في جزر الكاريبي.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة فرانس بريس اليوم السبت "ببساطة إنه حادث غير مقبول، نطالب الجانب الجزائري بالاعتذار".

وكان المغرب قد ندد الخميس الماضي بالإعتداء الجسدي الذي تعرض له أحد الدبلوماسيين، من جانب مسؤول جزائري خلال اجتماع للجنة الامم المتحدة حول تصفية الاستعمار عقد في جزر الكاريبي بين 16 و18 مايو، لكن الجزائر وكعادتها وصفت الجمعة هذه المعلومات بأنها "مجرد مسرحية هزلية بإخراج رديء" في محاولة منها رمي الكرة بعيدا عن ملعبها في لعبة مكشوفة .

كما سلمت السلطات المغربية يومه السبت فرانس بريس نسخة من التقرير الطبي لمستشفى سان لوسي الذي نقل إليه الدبلوماسي المغربي وقد ورد فيه أنه يحمل "آثار ضرب على وجهه"، إضافة الى نسخة من تقرير قائد الشرطة المحلية يقول فيه إن المسؤول الجزائري "ضرب بيده وجه" الدبلوماسي المغربي.

وعلق بوريطة "بخلاف ما قيل، فان الاعتداء حقيقي وهو معزز بتقرير للشرطة، هذا التقرير صدر من المسؤول الأمني في الجزيرة وهو موجه إلى رئيس الوزراء، و هذا يؤكد الحادث".

واضاف "ننتظر أن يتحمل الجانب الجزائري عواقب هذا العمل. إذا كان حادثا معزولا فينبغي التعامل معه"، حيث تابع بوريطة "نعيش اجواء متوثرة للغاية (بين البلدين) حول العديد من النقاط، من المهم معالجة هذا الحادث".

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