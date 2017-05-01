لشكر يدعو المؤتمرين التصويت عليه لقيادة '' الوردة '' للمعارك الكبرى ﻿

أنهى إدريس لشكر في هذه اللحظات، عرض برنامجه كمرشح وحيد لمنصب الكاتب الأول للحزب لولاية ثانية، في المؤتمر العاشر الذي تتواصل أشغاله في هذه اللحظات لإنتخاب المسؤول الأول بالحزب.

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أنهى إدريس لشكر في هذه اللحظات، عرض برنامجه كمرشح وحيد لمنصب الكاتب الأول للحزب لولاية ثانية، في المؤتمر العاشر الذي تتواصل أشغاله في هذه اللحظات لإنتخاب المسؤول الأول بالحزب.

وفي خطوة لإقناع المؤتمرين التصويت على برنامجه، كمرشح وحيد لمنصب الكاتب الاول للحزب، وعد إدريس لشكر خلال كلمته بترك التنظيم للجهات والاقاليم، للتفرغ لقيادة المعارك الكبرى للحزب مع الخصوم السياسيين والشركاء.

وأضاف لشكر، بأنه يجب عليه التفرغ لقيادة المعارك الكبرى للحزب وأنه سيوسع من صلاحيات المسؤولين المحليين للحزب في تدبير شؤونهم.

وسيصوت بعد قليل المؤتمرين على إدريس لشكر ككاتب أول لولاية ثانية، بعد إنسحاب العديد من الغاضبين، خاصة وأنه المرشح الوحيد أصلا للمنصب.



