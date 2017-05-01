عاجل: كايبيع الكوكايين فطاكسي صغير..حصلوه البوليس فكازا وها شنو وقع ﻿

علمت'' شوف تيفي،أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا،تمكنت قبل قليل من يومه السبت من توقيف سائق سيارة أجرة صغيرة ضبط بحوزته مخدر الكوكايين على مستوى كلية الطب بالدار البيضاء

شوف تيفي:ك ع

علمت" شوف تيفي،أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا،تمكنت قبل قليل من يومه السبت من توقيف سائق سيارة أجرة صغيرة ضبط بحوزته مخدر الكوكايين على مستوى كلية الطب بالدار البيضاء

و قد تم اقتياد الموقوف رفقة فتاتين كانتا رفقته و من المرجح أنهما كانتا تروجان الكوكايين بإشراف من سائق الطاكسي،إلى ولاية أمن الدار البيضاء في انتظار تقديمهم أمام أنظار العدالة.

وتندرج هذه العملية، في إطار المجهودات الدائمة التي تبذلها مصالح الأمن لمكافحة ترويج المخدرات.