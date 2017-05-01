إيقاف مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء من إيقاف شخص يبلغ من العمر 37 سنة من أجل الإتجار في المخدرات.

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء من إيقاف شخص يبلغ من العمر 37 سنة من أجل الإتجار في المخدرات.

وحسب مصادر أمنية، فإن المتهم ضبط متلبسا بحيازة وترويج المخدرات، حث ضبطت بحوزته كمية 500 غرام من مخدر الشيرا.

وفي عملية مماثلة تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف شخص ضبطت بحوزته 104 قرضا مهلوسا من نوع ريفوتريل، وقد تبين أن المعني بالأمر مبحوث عنه من أجل الإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة.

من جهة أخرى ، تمكنت المصالح الأمنية لمنطقة عين الشق من إيقاف شخصين من ذوي السوابق العدلية وذلك لتورطهما في حيازة والإتجار في أقراص طبية حيث ضبط بحوزتهما 300 قرصا مهلوسا نوع إكستازي ومبلغ مالي وهاتف نقال.

هذا وتمت إحالة المتهمين على الضابطة القضائية من أجل مباشرة البحث معهم، على أن يتم تقديمهم أمام أنظار العدالة.