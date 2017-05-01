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حزب أخنوش ينتخب أعضاء مكتبه السياسي ولجانه الداخلية ومنظماته الموازية بالجديدة

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 23:21 حزب أخنوش ينتخب أعضاء مكتبه السياسي ولجانه الداخلية ومنظماته الموازية بالجديدة | بوليتيك
حزب أخنوش ينتخب أعضاء مكتبه السياسي ولجانه الداخلية ومنظماته الموازية بالجديدة
شهدت أشغال المؤتمر السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار ،التي تواصلت اليوم السبت في الجديدة ،انتخاب المكتب السياسي للحزب ،المكون من 37 عضوا ، علاوة على انتخاب لجانه الداخلية ومنظماته الموازية ،

شوف تيفي:

شهدت أشغال المؤتمر السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار ،التي تواصلت اليوم السبت في الجديدة ،انتخاب المكتب السياسي للحزب ،المكون من 37 عضوا ، علاوة على انتخاب لجانه الداخلية ومنظماته الموازية ، بالاضافة للمصادقة على القانون الداخلي للحزب.

و ضم المكتب السياسي المنتخب حسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه،كلا من عزيز أخنوش ، رئيسا ، ومحمد عبو و محمد بوهدود بودلال ،و عبد القادر سلامة ، و حسن بنعمر ،و عبد الله غازي ، و محمد الرزمة ،و محمد بوهريز ،و فاطمة مروان ، و نوال المتوكل ،و منصف بلخياط ،و حسن الفيلالي،و أنيس بيرو ، ونبيلة الرميلي ، و حسن عكاشة ،ومحمد القباج ، و سعيد شباعتو ،و محمد بودريقة ،و جليلة مرسلي ،و شفيق بنكيران ،و بدر الطاهري. كما ضم المكتب السياسي مجموعة من الاعضاء بالصفة و كذا الاعضاء المقترحين من قبل الريئس ،و يتعلق الأمر بصلاح الدين مزوار,و مصطفى المنصوري ،و مصطفى بايتاس ،و حسن بلخياط ،وسعد الدين برادة ،وعمر مورو ،و مولاي حفيظ العلمي،و محمد بوسعيد ،و محمد أوجار ،و رشيد الطالبي العلمي ،وامباركة بوعيدة ،و لمياء بوطالب ،وتوفيق كميل ،و محمد البكوري ،وأمينة بنخضرا،ويوسف شيري.

وشهدت أشغال المؤتمر، الذي عرف مشاركة حوالي ثلاثة آلاف مؤتمر يمثلون مختلف جهات المغرب، انتخاب أعضاء لجان مراقبة المالية والتأديب والتحكيم ومغاربة الخارج والمناصفة وتكافؤ الفرص بالاجماع .

وانتخب أعضاء المجلس الوطني أيضا أجهزة المنظمات الجهوية و الفيدارلية لتنظيمات المرأة والشباب.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس الحزب عزيز أخنوش ، أن التجمع الوطني للاحرار يتجه نحو الانخراط في مرحلة جديدة من مسلسل اعادة هيكلة أجهزته المحلية و الجهوية ، مبرزا أن الحزب سيشتغل على أسس جديدة و في ظل اطار منسجم و متكامل من أجل الاستجابة لتطعات مناضليه .

وأضاف أن "الحزب خلق ميكانيزمات للتواصل مع منخرطيه ، و التشاور مع أعضاء المكتب الوطني المدعويين للاجتماع بشكل منتظم "، معربا عن انخراط الحزب في تفعيل مخطط عمل يضع المواطن المغربي في قلب الاولويات .

ومن المنتظر أن تختتم أشغال المؤتمر الوطني السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار، ، المنظم تحت شعار " من هنا يبدأ المسار " ، يوم غد الأحد، باجتماع
المكتب السياسي الجديد للحزب.

‫شوف تيفي

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