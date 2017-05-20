برافو..رقم قياسي لصاحبة ''عندو الزين'' بموازين و استقبال خاص و استثنائي من أحيزون ﻿

رقم جديد و قياسي حطمته صاحبة ''عندو الزين'' الفنانة المغربية أسماء لمنور ،خلال ليلتها الساهرة بمهرجان موازين إيقاعات العالم في نسخته 16 على منصة النهضة ليلة الجمعة-السبت.

شوف تيفي:م غطاس

رقم جديد و قياسي حطمته صاحبة "عندو الزين" الفنانة المغربية أسماء لمنور ،خلال ليلتها الساهرة بمهرجان موازين إيقاعات العالم في نسخته 16 على منصة النهضة ليلة الجمعة-السبت.

و حسب مصادرنا المطلعة،فقد حضر أزيد من 160 ألف شخص لمنصة النهضة للاستمتاع بأداء ملكة الأندلس التي حلقت عاليا في سماء المهرجان بجمهور تجاوب و تواصل و رقص على أنغام ألبومها الجديد.

وبلغ الجمهور أوج حماسه عندما أدت أسماء المنور أغنيتها الجديدة "عندو الزين" التي لقيت نجاحا كبيرا بحوالي 23 مليون مشاهدة على اليوتوب في أقل من شهر واحد.

ماميز الحفل كذلك،حسب ذات المصادر، هو إصرار رئيس جمعية مغرب الثقافات عبد السلام أحيزون على الحضور شخصيا إلى كواليس الحفل حيث جالس الفنانة المغربية أسماء قبل صعودها إلى المنصة وشجعها بكلمات زادت من حماستها،ليرافقها إلى حين صعودها و ملاقاة جمهورها الغفير بمنصة النهضة.

في مقابل ذلك تابع حوالي مليون شخص سهرة أسماء التي افتتحها حاتم عمور من عبر القناة الأولى.