عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا ﻿

اهتز قبل قليل من مساء يومه السبت، حمام شعبي بحي الفتح بمدينة الدار البيضاء على وقع فوضى عارمة ومشادات بالأيدي بين شابتين.

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اهتز قبل قليل من مساء يومه السبت، حمام شعبي بحي الفتح بمدينة الدار البيضاء على وقع فوضى عارمة ومشادات بالأيدي بين شابتين.

و تعود تفاصيل الواقعة التي استنكرتها بعض النساء كن حاضرات، عندما دخلت الشابتين العشرينيتين في نقاش تطور بعد ذلك إلى تشابك بالأيدي حول سبب تافه يتعلق بوضع إحداهن للحناء في مكان الأخرى.

و قد عمدت إحداهن إلى الاعتداء على الأخرى بـ"سطل" ماء ساخن أصابتها بحروق خطيرة استدعت نقلها إلى مستشفى السقاط بعين الشق.