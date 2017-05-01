 الفايسبوك يجبر أمن إنزكان على إلقاء القبض لمهدد المارة بالسلاح الأبيض –فيديو ﻿
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الفايسبوك يجبر أمن إنزكان على إلقاء القبض لمهدد المارة بالسلاح الأبيض –فيديو

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 20:44 الفايسبوك يجبر أمن إنزكان على إلقاء القبض لمهدد المارة بالسلاح الأبيض –فيديو | حوادث و حقوق
الفايسبوك يجبر أمن إنزكان على إلقاء القبض لمهدد المارة بالسلاح الأبيض –فيديو
أجبر التفاعل الكبير للفايسبوكيين مع مقطع ''الفيديو'' الذي ظهر فيه جانح يهدد المارة بسكين من الحجم الكبير،السلطات الأمنية بمدينة إنزكان إلى التدخل وإلقاء القبض على المشتبه به.

شوف تيفي

أجبر التفاعل الكبير للفايسبوكيين مع مقطع "الفيديو" الذي ظهر فيه جانح يهدد المارة بسكين من الحجم الكبير،السلطات الأمنية بمدينة إنزكان إلى التدخل وإلقاء القبض على المشتبه به.

وحسب مصادر مطلعة، قامت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لانزكان مباشرة بعد نشر الفيديو الذي يوثق لأحد "العناصر الخطيرة" بمنطقة الدشيرة وهو يعترض سبيل المارة لسرقة ما بحوزتهم، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد تحديد هوية المشتبه به، عن طريق مشاهدة الفيديو انتقلت فرقة خاصة للشرطة القضائية بإنزكان بتنسيق مع النيابة العامة صوب منزل المشتبه به، حيث تمت مداهمة منزل المعني وتم اعتقاله بالدشيرة، بعد عملية تفتيش مدقق لمنزله، إذ تم العثور اليوم السبت على الملابس التي يستعملها في عملياته التي تستهدف المارة بمنطقة الدشيرة ،كما تم اقتياده صوب الدائرة الأمنية بذات المنطقة لاستكمال البحث معه.

‫شوف تيفي

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الفيديو المارة الملابس المشتبه به إنزكان شوف تيفي

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