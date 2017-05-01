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حصري: تعرف على الأميرة التي حضرت حفل الفنانة المغربية أسماء لمنور بموازين

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 18:48 حصري: تعرف على الأميرة التي حضرت حفل الفنانة المغربية أسماء لمنور بموازين | ثقافة و فنون
حصري: تعرف على الأميرة التي حضرت حفل الفنانة المغربية أسماء لمنور بموازين
علمت'' شوف تيفي'' أن الأميرة للا خديجة تابعت الحفل الفني الساهر للفنانة المغربية أسماء لمنور من منصة النهضة بموازين ...

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن الأميرة للا خديجة تابعت الحفل الفني الساهر للفنانة المغربية أسماء لمنور من منصة النهضة بموازين ...

و لم ينتبه عدد كبير من الحاضرين إلى تواجد الأميرة الصغيرة "الجميلة" ،التي تابعت فقرات حفل صاحبة "عندو الزين".

ويعتبر حضور الأميرة لسهرات موازين، هو الثالث من نوعه، بعدما حضرت، لحفل افتتاح المهرجان في دورته 14، حيث تابعت سهرة النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز وسهرة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

في ذات السياق تألقت أسماء لمنور وحلقت عاليا في سماء الأغنية المغربية، أمس الجمعة بمنصة النهضة، وذلك في إطار الدورة السادسة عشرة لمهرجان موازين - إيقاعات العالم .

وفاجأت صاحبة عندو الزين بزيها البراق الجميل وصوتها الخلاب جمهورها الغفير الذي استقبل طلتها الرائعة بالزغاريد و "الصلاة والسلام على رسول الله".

و كان التواصل رائعا بين أسماء المنور وحضورها الذي رافق نجمته المحبوبة في أداء أغانيها "هاكاوا" و"صبية" و"اطفي التلفون" و"جوني مار".

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