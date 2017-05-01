لشكر يهاجم بن كيران ويحمله المسؤولية في تفقير الشعب ﻿

حمل إدريس لشكر الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران المسؤولية الكاملة في استهداف مواطني الطبقة الوسطى، والفقيرة في مستوى المعيشة التي تقهقهربشكل كبير.

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حمل إدريس لشكر الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران المسؤولية الكاملة في استهداف مواطني الطبقة الوسطى، والفقيرة في مستوى المعيشة التي تقهقهربشكل كبير.



وبعث 'إدريس لشكر" رسائل مشفرة لعبد الإله بن كيران وهو يتحدث عن البلوكاج السياسي، والتحالف بين الأحزاب السياسية، مصرحا بأن النتائج المخيبة للأمال لايمكن فصلها عن السياق والأحداث السياسية التي عاشها المغرب في إشارة إلى ترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة السابقة.

وتأتي كلمة إدريس لشكر قبل قليل، بحضور ضيوف الحزب لمؤتمره العاشر الذي يحتضنه مركب مولاي رشيد ببوزنيقة بينهم عضو الأمانة العامة "لحسن الداودي"، داعيا الحكومة الحالية التي يشارك فيها تحت رئاسة حزب "المصباح" إلى العناية بالطبقة المتوسطة والفقيرة.