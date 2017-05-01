اعتقال أربعة من أشهر مروجي المخدرات بالبيضاء ﻿

تمكنت مصالح أمن الدارالبيضاء وسط الأسبوع الجاري من إيقاف أربعة أشخاص لتورطهم في حيازة وترويج المخدرات.

شوف تيفي

تمكنت مصالح أمن الدارالبيضاء وسط الأسبوع الجاري من إيقاف أربعة أشخاص لتورطهم في حيازة وترويج المخدرات.

وحسب المعطيات الأولية للبحث فإن الموقوفين الذين تم ضبطهم من قبل عناصر الفرقة الجنائية الولائية، جرى إيقافهم بعد نصب كمين لهم.

هذا وتم العثور على المعنيين بالأمر وبحوزتهم في البداية كمية مقدرة بـ6كيلوغرامات و 330 غرام، من مخدر الشيرا على شكل صفائح وسيارتين ومجموعة من الهواتف النقالة ومبلغ مالي مهم.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، تبين أن اثنين من الموقوفين مبحوث عنهما من أجل الإتجار في المخدرات وإهمال الأسرة.

وفور، إلقاء القبض عليهم، تم الإحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.