تسجيل صوتي فاضح لأستاذ بمؤسسة تعليمية بمراكش يزلزل الفايسبوك وها شنو قال للتلميذة ديالو ﻿

تداولت صفحات فايسبوكية محلية بمدينة مراكش اليوم السبت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوتي ،قيل أنه يعود لأستاذ يُدرس بالمؤسسة التعليمية بوعكاز الكائنة بالمحاميد وهو يُعنف إحدى تلميذاته لفظيا.

شوف تيفي:

تداولت صفحات فايسبوكية محلية بمدينة مراكش اليوم السبت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوتي ،قيل أنه يعود لأستاذ يُدرس بالمؤسسة التعليمية بوعكاز الكائنة بالمحاميد وهو يُعنف إحدى تلميذاته لفظيا.

وتبين من خلال الفيديو المسجل، أن المعني بالأمر هو أستاذ للغة الفرنسية ينعت تلميذته بكلمات نابية ويستهزئ بها أمام استغراب تلامذة القسم.

وفور تداول الفيديو المذكور على نطاق واسع عبر صفحات الفايسبوك، استنكر النشطاء نعت الأستاذ تلاميذه بتلك الصفات التي لا تتعارض مع القيم التعليمية.