بعد حضوره إلى جانب حزب أخنوش ..رئيس الحكومة غائب عن مؤتمر ''الإتحاد الإشتراكي'' ببوزنيقة ﻿

كلف حزب العدالة والتنمية الوزير الحالي في الحكومة وعضو أمانته العامة، لحسن الداودي للحضور إلى الجلسة الإفتتاحية الرسمية للمؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي التي تجري في هذه اللحظات بحضور وفود

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كلف حزب العدالة والتنمية الوزير الحالي في الحكومة وعضو أمانته العامة، لحسن الداودي للحضور إلى الجلسة الإفتتاحية الرسمية للمؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي التي تجري في هذه اللحظات بحضور وفود من إفريقيا وبعض دول البحر الأبيض المتوسط.



وخلافا لوفد حزب "المصباح" لمؤتمر التجمع الوطني للأحرار يوم أمس، بقيادة رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اكتفى ذات الحزب ببعث لحسن الداودي وحيدا كممثل للبيجيدي ، في حين حضر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر وعبد الحكيم بنشماس القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى شخصيات تمثل الأحزاب المغربية الأخرى.



ولفت الوفد الفلسطيني الذي حضر المؤتمر انتباه الجميع سواء من المؤتمرين أو الضيوف، حيث وقف الجميع إحتراما للوفد تحث شعارات تضامنية مع قضية الشغب الفلسطيني الذي يخوض أبناؤه المعتقلون إضرابا عن الطعام.