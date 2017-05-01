عاجل:شوفو أشنو وقع اليوم فشاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أمواج شاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء، لفظت يومه السبت شخصا في ريعان شبابه.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن أمواج شاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء، لفظت يومه السبت شخصا في ريعان شبابه.

و حسب مصادرنا ،شهد مكان الواقعة تجمهر عدد من المصطافين حول جثة الشاب الذي لفظته مياه البحر،قبل وصول رجال الوقاية المدنية التي نقلت الجثة إلى مستودع الأموات.

و في واقعة مماثلة شهدها شاطئ "الصابليت" بالمحمدية يوم أمس الجمعة، لقي شاب مصرعه كان يتابع قيد حياته دراسته بالباكالوريا فيما تمكن صديقه من النجاة و مقاومة أمواج البحر.