عاجل:شوفو أشنو وقع اليوم فشاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن أمواج شاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء، لفظت يومه السبت شخصا في ريعان شبابه.
و حسب مصادرنا ،شهد مكان الواقعة تجمهر عدد من المصطافين حول جثة الشاب الذي لفظته مياه البحر،قبل وصول رجال الوقاية المدنية التي نقلت الجثة إلى مستودع الأموات.
و في واقعة مماثلة شهدها شاطئ "الصابليت" بالمحمدية يوم أمس الجمعة، لقي شاب مصرعه كان يتابع قيد حياته دراسته بالباكالوريا فيما تمكن صديقه من النجاة و مقاومة أمواج البحر.
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