سابقة: فنانة عربية معروفة تشترط على المنظمين منع الصحافة والتفزيون من تصوير حفلتها بفاس لهذا السبب ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' برسالة نصية تخبر من خلالها إدارة مهرجان فاس للموسيقة الروحية ،الصحافيين المعتمدين لتغطية المهرجان، بعدم تصوير حفلها الذي ستحييه مساء اليوم السبت بباب الماكينة.

شوف تيفي :

توصلت "شوف تيفي" برسالة نصية تخبر من خلالها إدارة مهرجان فاس للموسيقة الروحية ،الصحافيين المعتمدين لتغطية المهرجان، بعدم تصوير حفلها الذي ستحييه مساء اليوم السبت بباب الماكينة.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الفنانة اللبنانية-الفلسطينية اشترطت في عقدها مع إدارة المهرجان، منع الصحافة والتلفزيون من تصوير حفلها دون ذكر الأسباب، وذلك وسط استغراب الجميع.

هذا وعلى غرار الدورات السابقة، يمنح مهرجان الموسيقى العالمية العريقة الفرصة لتعبيرات موسيقية من مختلف تقاليد وثقافات العالم، ولعروض فنية مجانية مفتوحة في وجه العموم وأمسيات صوفية وكذا فقرات فكرية وبيداغوجية.