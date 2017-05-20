عاجل و بالصورة.. مؤلم شوفو اشنو لقاو في ساحة ماريشال بالدارالبيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أنه تم العثور قبل قليل من يومه السبت على جثة رجل ستيني تحت شجرة بساحة ماريشال وسط المدينة.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" أنه تم العثور قبل قليل من يومه السبت على جثة رجل ستيني تحت شجرة بساحة ماريشال وسط المدينة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فإن الهالك كان قيد حياته كان متشردا ومعروف بتعاطيه للكحول باستمرار، كما أنه من المحتمل أن يكون قد فارق الحياة ليلة الجمعة-السبت.

وفور إشعار السلطات الأمنية بالواقعة الأليمة، حلت إلى عين مكان بساحة ماريشال من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة على أن يتم نقله لإحدى المستشفيات المجاورة لوسط المدينة من أجل إخضاعه للتشريح الطبي.