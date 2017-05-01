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دارت معاه علاقة عبر الفايسبوك و منين صيفطات ليه تصاورها عريانة دار ليها الابتزاز وها شنو دار ليه البوليس فكازا

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 16:42 دارت معاه علاقة عبر الفايسبوك و منين صيفطات ليه تصاورها عريانة دار ليها الابتزاز وها شنو دار ليه البوليس فكازا | حوادث و حقوق
دارت معاه علاقة عبر الفايسبوك و منين صيفطات ليه تصاورها عريانة دار ليها الابتزاز وها شنو دار ليه البوليس فكازا
تمكنت مصالح أمن منطقة عين الشق بالدارالبيضاء من إيقاف شاب يبلع من العمر 21 سنة للإشتباه تورطه في ابتزاز وتهديد فتاة قاصر.

شوف تيفي

 تمكنت مصالح أمن منطقة عين الشق بالدارالبيضاء من إيقاف شاب يبلع من العمر 21 سنة للإشتباه تورطه في ابتزاز وتهديد فتاة قاصر.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه فإن المتهم ربط علاقة افتراضية مع الفتاة القاصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك عن طريق انتحال هوية مستعارة لشخص أجنبي ووعدها بمساعدتها ماديا مقابل إرسالها لصور إباحية تخصها ليتضح لها في الأخير أنها وقعت في فخ الإبتزاز ليضرب معها موعدا بالشارع الذي سيتم إيقافه به.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نصب كمين للجاني وإيقافه بشارع محمد السادس، حيث تم حجز الهاتف المستعمل في العملية وبعد سياقته للمصلحة تبين أنه سبق وأن قام بابتزاز مجموعة من الضحايا.

وفور اعتقال المعني بالأمر تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية كما تم تقديمه إلى العدالة من أجل متابعته بخصوص المنسوب إليه.

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق شوف تيفي مديرية العامة أمن وطني

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