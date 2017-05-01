الشراط يعقد مؤتمره النقابي بالرباط بعد صدور حكم استعجالي يمنع انعقاده في سلا ﻿

أثار حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي كان مقررا انعقاده يوم غد الأحد بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا

شوفي تيفي

أثار حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي كان مقررا انعقاده يوم غد الأحد بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا ، جدلا واسعا بين المؤتمرين المدعوين لهذا المؤتمر، وذلك بعد توصلهم بدعوة جديدة تؤكد أن المؤتمر تم تغيير مقر انعقاده من سلا إلى قاعة زينيت بالرباط. واعتبرت مصادر من داخل النقابة أن قاعة زينيت ليست مشمولة بحكم المنع من المحكمة، بالتالي فإن المؤتمر الاستثنائي للجناح النقابي لحزب الاستقلال الذي سينعقد غدا في الرباط بدل سلا يعد شرعيا وقانونيا بقوة القانون. معلوم أن النعم ميارة انتخب كاتبا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قبل أسابيع، بينما طعن الكافي الشراط في انتخاب هذا المؤتمر ودعا إلى مؤتمر استثنائي سيعقد غدا صباحا بقاعة زينيت في الرباط، بدل القاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا المشمولة بالمنع، ليستمر الجدل والشرخ داخل النقابة التي باتت تسير برأسين...