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بالصورة.. الكوبل الفاسي اللي احتافل بعيد الحب على ''شوف تيفي'' بدون قيود تزوجوا ودارو العرس +فيديو

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 15:49 بالصورة.. الكوبل الفاسي اللي احتافل بعيد الحب على شوف تيفي بدون قيود تزوجوا ودارو العرس +فيديو | مجتمع
بالصورة.. الكوبل الفاسي اللي احتافل بعيد الحب على ''شوف تيفي'' بدون قيود تزوجوا ودارو العرس +فيديو
علمت شوف تيفي أن الكوبل الفاسي الذي سلطت عليه الضوء قناة''شوف تيفي'' في عيد الحب الموافق لـ14فبراير 2017، عقد قرانهما الأربعاء المنصرم بقاعة للحفلات بطريق إيموزار.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن الكوبل الفاسي الذي سلطت عليه الضوء قناة"شوف تيفي" في عيد الحب الموافق لـ14فبراير 2017، عقد قرانهما الأربعاء المنصرم بقاعة للحفلات بطريق إيموزار.

وعلمت شوف تيفي أن الكوبل "عمر ومها " أقاما حفل زفاف هذا الأسبوع بحضور عائلتيهما وأصدقائهما وسط جو من الفرح والبهجة.

وكان الفيديو الذي أعدته "شوف تيفي" مع الزوجين قبل ثلاثة أشهر من الآن لقي تفاعلا كبيرا بعد احتفال الكوبل بدون قيود.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فاس كوبل زواج شوف تيفي

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