بالصورة.. الكوبل الفاسي اللي احتافل بعيد الحب على ''شوف تيفي'' بدون قيود تزوجوا ودارو العرس +فيديو ﻿

علمت شوف تيفي أن الكوبل الفاسي الذي سلطت عليه الضوء قناة''شوف تيفي'' في عيد الحب الموافق لـ14فبراير 2017، عقد قرانهما الأربعاء المنصرم بقاعة للحفلات بطريق إيموزار.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن الكوبل الفاسي الذي سلطت عليه الضوء قناة"شوف تيفي" في عيد الحب الموافق لـ14فبراير 2017، عقد قرانهما الأربعاء المنصرم بقاعة للحفلات بطريق إيموزار.

وعلمت شوف تيفي أن الكوبل "عمر ومها " أقاما حفل زفاف هذا الأسبوع بحضور عائلتيهما وأصدقائهما وسط جو من الفرح والبهجة.

وكان الفيديو الذي أعدته "شوف تيفي" مع الزوجين قبل ثلاثة أشهر من الآن لقي تفاعلا كبيرا بعد احتفال الكوبل بدون قيود.