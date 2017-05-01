خطير.. ''شخص غريب '' يقتحم ثانوية تأهيلية بتارودانت ويهاجم المدير ''بضربة رأسية'' ﻿

تعرض مدير الثانوية التأهيلية ''الحسن الثاني'' بهوارة التابعة لنيابة التعليم بتارودانت، لإعتداء من طرف شخص غريب على المؤسسة، عمد إلى توجيه ضربة برأسه للضحية أسقطته أرضا مخلفة جرحا غائرا على مستوى

شوف تيفي



تعرض مدير الثانوية التأهيلية "الحسن الثاني" بهوارة التابعة لنيابة التعليم بتارودانت، لإعتداء من طرف شخص غريب على المؤسسة، عمد إلى توجيه ضربة برأسه للضحية أسقطته أرضا مخلفة جرحا غائرا على مستوى الوجه.



وحسب المعطيات التي حصلت عليها "شوف تيفي"، إقتحم شخص غريب فضاء مؤسسة الثانوية التأهيلية "الحسن الثاني" وهو في حالة غضب شديد متوجها مباشرة الى المدير لمناقشته حول موضوع يهم شقيقته، لكن المسؤول التربوي طلب منه مغادرة المؤسسة وارسال الولي الشرعي للتلميدة للتفاهم معه، لكن المعني بالأمر لم يستسغ ذلك فقام "بالسب بأعلى صوته جميع العاملين بالمؤسسة قبل أن يتحول العنف اللفظي لإعتداء جسدي نتج عنه جرح وألم للمدير".



ووفق ذات المعطيات، فتفاصيل الواقعة جرت يوم أمس الجمعة، حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث "جاءت تلميذة سابقة بالمؤسسة، تريد استخراج شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي الذي كانت فيه قبل ان تنقطع ، ولما منحها الموظف المشرف على ارشيف المؤسسة الوثيقة، لم يعجبها المستوى الدراسي المتضمن في الشهادة وطالبته بمستوى أعلى يخول لها الدخولإالى إحدى مؤسسات التكوين المهني ، ولما رفض الموظف صبت عليه جام غضبها قبل ان تغادر" .



ومباشرة بعد مغادرة التلميذة بنصف ساعة تقريبا، وتزامنا مع وقت إستراحة التلاميد والأساتدة، اقتحم الشخص الغريب وشقيق التلميذة، وهو في حالة هيستيرية ، المؤسسة متوجها مباشرة الى مدير الثانوية ، ويتحول الموضوع من نقاش إلى إعتداء جسدي، تدخلت بعده مباشرة الشرطة التي حلت إلى عين المكان وقامت بتوقيف الغريب لمعرفة الملابسات الحقيقية حول الموضوع.