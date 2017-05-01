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هكذا برر بعض المعارضين لإدريس لشكر حضورهم للمؤتمر الاتحادي

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 15:39 هكذا برر بعض المعارضين لإدريس لشكر حضورهم للمؤتمر الاتحادي | بوليتيك
هكذا برر بعض المعارضين لإدريس لشكر حضورهم للمؤتمر الاتحادي
برر بعض أعضاء المكتب السياسي من العشرة الذين سبق أن عبروا عن معارضتهم لطريقة التحضير للمؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حضورهم أشغال المؤتمر اليوم السبت،

شوف تيفي

برر بعض أعضاء المكتب السياسي من العشرة الذين سبق أن عبروا عن معارضتهم لطريقة التحضير للمؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حضورهم أشغال المؤتمر اليوم السبت، بأن "قرار مشاركتهم في المؤتمر اتخذ من أجل تَفنــــيد بما لا يدُع مجالاً للشك كل الإدعاءات والتأويلات المغرضة التي أرادت أن تمسَّ بصدقية المبادرة الديمقراطية المتخذة" حسب ما جاء في بلاغ باسم المجموعة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، وأضاف البلاغ" أن المشاركة هي تعبير عن رغبتهم في جعل لحظة المؤتمر محطة للنقاش المسؤول والهادف والمحاسبة الأخوية والموضوعية.". واعتبر المعارضون لإدريس لشكر، أن المؤتمر الاتحادي المنعقد في هذه الأثناء شهد "تجاوزات وخروقات طالت حتى بعض أعضاء المكتب السياسي، حيث تم التضييق على بعض المؤتمرين "بلغت حد منع ومقاطعة مصطفى المتوكل الساحلي من إتمام مداخلته من جهة، كما منعت حسناء أبو زيد من أخذ الكلمة أصلاً" حسب نص البلاغ. ونددوا بما أسموه "سلوكات دخيلة على ثقافة وخطاب الاتحاد، والتي ترمي إلى تكميم الأصوات المنتقدة والمعارضة للطريقة التي تم بها التهيئ للمؤتمر وتسييره بقصد الحسم بطريقة تحكمية محددة الأهداف في مداولاته وقراراته.". وتجري في هذه الأثناء أشغال المؤتمر الاتحادي، الذي يبدو أنه يتجه لصالح إدريس لشكر والموالين له.

‫شوف تيفي

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الاتحاد الاشتراكي مؤتمر لشكر حضور بلاغ طريقة تحكيمية

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