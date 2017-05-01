عاجل: جريمة البرلماني عبد اللطيف مرداس تتكرر بمدينة البيضا و هاشنو وقع ﻿

كشفت وسائل إعلام ليبية قبل قليل من يومه السبت، عن تفاصيل جريمة بشعة مشابهة لجريمة البرلماني عبد اللطيف مرداس، بعدما تعرض عضو بمجلس النواب الليبي للقتل داخل سيارته اليوم السبت.

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كشفت وسائل إعلام ليبية قبل قليل من يومه السبت، عن تفاصيل جريمة بشعة مشابهة لجريمة البرلماني عبد اللطيف مرداس، بعدما تعرض عضو بمجلس النواب الليبي للقتل داخل سيارته اليوم السبت.

و حسب الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، تعرض النائب إلى إطلاق الرصاص في مدينة البيضا ببنغازي داخل سيارته و أمام منزله، ليلقى مصرعه على الفور فيما أصيب مرافقه بجروح بليغة و قد تم نقله إلى المستشفى.

وقال ذات المتحدث إن مجهولين أضرموا النار على سيارة البرلماني ولاذوا بالفرار دون أن يتم تحديد وجهتهم.